Трамваи встали в центре Нижнего Новгорода из-за подозрительного пакета

Движение нижегородских трамваев 5-го и 18-го маршрутов пришлось остановить в минувший вторник из-за оставленного в салоне пакета. Бесхозную вещь обнаружили в одном из вагонов на улице Оранжерейной. Подробностями происшествия поделились в Центре развития транспортных систем 5 августа.
На место событий стянулись экстренные службы. К счастью, подозрительная находка опасности не представляла. Трамваи не ходили с 12:15 до 13:04, после чего вернулись к работе в штатном режиме.
В ЦРТС призвали пассажиров не забывать свой багаж в вагонах.
Напомним, щит «Евдокия», прокладывающий новый тоннель нижегородской подземки, преодолел почти треть своего пути.