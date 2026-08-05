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Трамваи встали в центре Нижнего Новгорода из-за подозрительного пакета

На место выезжали сотрудники экстренных служб.

Источник: Живем в Нижнем

Движение нижегородских трамваев 5-го и 18-го маршрутов пришлось остановить в минувший вторник из-за оставленного в салоне пакета. Бесхозную вещь обнаружили в одном из вагонов на улице Оранжерейной. Подробностями происшествия поделились в Центре развития транспортных систем 5 августа.

На место событий стянулись экстренные службы. К счастью, подозрительная находка опасности не представляла. Трамваи не ходили с 12:15 до 13:04, после чего вернулись к работе в штатном режиме.

В ЦРТС призвали пассажиров не забывать свой багаж в вагонах.

Напомним, щит «Евдокия», прокладывающий новый тоннель нижегородской подземки, преодолел почти треть своего пути.