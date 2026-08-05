На трассе Нижний Новгород — Кстово изменили схему движения

Новое решение согласовано с Госавтоинспекцией и уже вступило в силу. Теперь разворот при движении из Нижнего Новгорода в сторону Кстова организован за виадуком у Старокстовского кладбища, а при движении со стороны Кстова — на транспортной развязке возле деревни Опалиха.