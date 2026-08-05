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На трассе Нижний Новгород — Кстово изменили схему движения

У бывшего поста ДПС полностью запретили левые повороты и развороты, а встречные полосы разделили барьерным ограждением.

На аварийно-опасном участке дороги Нижний Новгород — Кстово у бывшего поста ДПС изменилась схема движения. Чтобы снизить число ДТП, встречные направления разделили осевым барьерным ограждением и полностью запретили здесь левые повороты и развороты. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.

Новое решение согласовано с Госавтоинспекцией и уже вступило в силу. Теперь разворот при движении из Нижнего Новгорода в сторону Кстова организован за виадуком у Старокстовского кладбища, а при движении со стороны Кстова — на транспортной развязке возле деревни Опалиха.

В ведомстве пояснили, что изменение схемы было выбрано специалистами после моделирования транспортных потоков как единственное эффективное решение для обеспечения безопасности водителей.

Ранее сообщалось, что ремонт инженерных сетей проведут на Малой Покровской.

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