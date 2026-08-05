ВВС США испытали истребитель X-62A с ИИ для перехвата целей

Во время испытаний в воздухе алгоритмы в реальном времени анализировали картинку с инфракрасного датчика и сами вели машину к цели — пилот в управление не вмешивался. В одном из эпизодов X-62A, оснащенный поисково-следящим модулем Legion Pod, обнаружил, сопроводил и перехватил учебный T-38.