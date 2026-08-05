ВВС США испытали истребитель X-62A с ИИ для перехвата целей

Школа летчиков-испытателей американских ВВС вместе с Lockheed Martin и другими промышленными партнерами задействовала в проекте самолет X-62A (это глубокая модификация F-16). Программа получила название Have Heat.
Во время испытаний в воздухе алгоритмы в реальном времени анализировали картинку с инфракрасного датчика и сами вели машину к цели — пилот в управление не вмешивался. В одном из эпизодов X-62A, оснащенный поисково-следящим модулем Legion Pod, обнаружил, сопроводил и перехватил учебный T-38.
Legion Pod уже стоит на вооружении пилотируемых истребителей ВВС США. Как уточняет TMZ, эта система, наряду с аналогами, способна засекать малозаметные цели. Инфракрасные поисково-следящие комплексы, к которым относится Legion Pod, не боятся радиопомех и действуют пассивно — их местоположение остается нераскрытым, говорится в публикации.
Издание отмечает, что испытания показали именно тот тип автономного воздушного боя, который ВВС США хотят получить от первой партии боевых беспилотников Collaborative Combat Air (CCA).
Ранее агентство Reuters писало, что Пентагон требовал от ведущих разработчиков ИИ — включая OpenAI и Anthropic — открыть доступ к технологиям для работы в секретных сетях без стандартных этических ограничений. Anthropic ответила отказом. В феврале президент США Дональд Трамп запретил федеральным ведомствам использовать технологии этой компании.