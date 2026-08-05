Канат нижегородской канатной дороги планируют восстановить в течение месяца

В течение месяца на канатной дороге в Нижнем Новгороде заменят канат. Окончательные сроки запуска пока неизвестны. Об этом сообщили в ООО «Урбантех Сервис» в ответ на запрос pravda-nn.ru.
Напомним, что 5 июля во время сильной грозы и шквалистого ветра на высоте столкнулись четыре пустые кабины, еще из двух эвакуировали 16 человек, включая детей. К счастью, никто не пострадал.
Ростехнадзор организовал внеплановую проверку на канатной дороге, в ходе которой были выявлены повреждения несущего-тяглового каната и нарушения в действиях персонала. Сейчас работа канатной дороги приостановлена.
Специалисты эксплуатирующей компании определили техническое решение, которое позволит восстановить канат в течение ближайшего месяца. Одновременно проверяется состояние опор, подвижного состава, систем безопасности и другого оборудования.
После завершения восстановительных работ запланированы статические и динамические испытания нового каната. Затем Ростехнадзор проведет регламентные мероприятия для подтверждения безопасности канатной дороги — она откроется только после получения соответствующего заключения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали о том, что канатная дорога может вновь открыться не раньше мая 2027 года.