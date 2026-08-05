Четыре кольца пришлось распилить спасателям, чтобы помочь жительнице Минусинска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске помощь спасателей понадобилась 59-летней местной жительнице, которая не смогла самостоятельно снять кольца с распухших пальцев.
Женщина сама обратилась в поисково-спасательное отделение. Из-за отека украшения сильно сдавливали пальцы, поэтому снять их без специального инструмента было невозможно.
Спасатели аккуратно разрезали и сняли сразу четыре кольца, не повредив пальцы женщины. Медицинская помощь после этого ей не понадобилась.
Как отметили в КГКУ «Спасатель», благодаря слаженным и осторожным действиям специалистов удалось избежать травм и быстро помочь обратившейся.
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