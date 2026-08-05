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В Пермском крае Минтербез отменил режим «Беспилотная опасность» 5 августа

Происшествий, связанных с атаками беспилотников, зафиксировано не было.

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Пермском крае, сообщает региональный минтербез.

«Беспилотную опасность» ввели 5 августа в 11:43. Аналогичные режимы также действовали в соседних Удмуртии и Татарстане. Силами ПВО были уничтожены несколько БПЛА в Зеленодольском районе.

В Пермском крае происшествий, связанных с атаками беспилотников, зафиксировано не было.

Напомним, 2 августа 2026 года из-за атаки беспилотников ВСУ погибли 3 человека. Ещё двое пострадали, включая одного ребёнка. БПЛА попал в гражданский автомобиль.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что последний раз режим «Беспилотная опасность» вводили 2 августа. В Перми и в Березниках также действовал «Ковёр». А аэропорт Большое Савино временно ограничил вылеты и прилёты воздушных судов.

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