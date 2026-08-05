Свыше 35 км трассы Иркутск — Жигалово обновят в Приангарье

«В Жигаловском районе автодорога проходит в узком месте между скалами и рекой Леной. По ней движется много грузового транспорта, который нередко повреждает гравийное покрытие. Жители много раз просили улучшить дорогу, и мы приступили к работе: на двух участках во время капитального ремонта уложат асфальт. Конечно, сейчас работы создают неудобства для водителей. Дорожным службам поручено в постоянном режиме поддерживать дорогу в проезжем состоянии», — сказал глава региона Игорь Кобзев.