Свыше 35 км трассы Иркутск — Жигалово обновят в Приангарье

Два участка трассы Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово общей протяженностью свыше 35 км обновят в Приангарье. Проезжую часть приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
«В Жигаловском районе автодорога проходит в узком месте между скалами и рекой Леной. По ней движется много грузового транспорта, который нередко повреждает гравийное покрытие. Жители много раз просили улучшить дорогу, и мы приступили к работе: на двух участках во время капитального ремонта уложат асфальт. Конечно, сейчас работы создают неудобства для водителей. Дорожным службам поручено в постоянном режиме поддерживать дорогу в проезжем состоянии», — сказал глава региона Игорь Кобзев.
На участке с 324-го по 348-й километр специалисты уже провели расчистку полосы отвода. Данный отрезок дороги находится недалеко от реки Лены, поэтому особенно важно защитить его от подтоплений. Для этого там обустраивают водопропускные сооружения. А на отрезке с 369-го по 381-й километр предусмотрен ремонт мостового перехода через ручей Мельничный. Для этого мастера прокладывают объездную дорогу и возводят временную переправу, куда переведут движение транспорта на период обновления основного сооружения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.