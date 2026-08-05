Повышение производительности труда стало трендом волгоградских предприятий

По данным пресс-службы администрации региона, в течение полугодия планируется сократить затрачиваемое время минимум на десять процентов, но при этом на те же десять процентов увеличить выработку. После этого в течение 2,5 года полученный опыт будут тиражировать на другие процессы. То есть затраты остаются те же, а доходы растут.