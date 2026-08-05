Повышение производительности труда стало трендом волгоградских предприятий

Сотым по счету участником федерального проекта «Производительность труда» в Волгоградской области стало волжское предприятие «ВАТИ-Авто», которое выпускает колодки дискового тормоза для отечественных легковых машин.
Порядок действий традиционный. Сначала эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) совместно с представителями предприятия проведут диагностику всех процессов в компании и выделят слабые места, на которых происходит потеря ресурсов. Затем определят пилотный участок и разработают мероприятия для внедрения бережливого производства.
По данным пресс-службы администрации региона, в течение полугодия планируется сократить затрачиваемое время минимум на десять процентов, но при этом на те же десять процентов увеличить выработку. После этого в течение 2,5 года полученный опыт будут тиражировать на другие процессы. То есть затраты остаются те же, а доходы растут.
Присоединиться к проекту, реализуемому с 2019 года, могут предприятия базовых несырьевых отраслей, а также туристической сферы, оставив заявку на онлайн-платформе. Целый ряд фирм уже прошел все этапы, другие только в пути. За прошлый год к бережливому производству в области обратились 15 организаций.
Недавно в проект вступил и Волжский завод текстильных материалов, который уже более десяти лет выпускает около тысячи различных наименований продукции для промышленности, сельского хозяйства, дорожного и гражданского строительства. Задействовано более сотни человек, а значит, есть где искать потери времени.
А вот волжская ПКФ «Резинотех» уже завершила активную фазу внедрения предложенных рабочей группой инструментов. Экспериментальной площадкой стал участок, на котором делают трубки и шланги из полимерных материалов. Нерациональная логистика и частые простои здесь нередко грозили срывом отгрузок. Специалисты определили сразу восемь проблемных зон — от лишних перемещений персонала до неудобного расположения складских зон и бесполезной траты времени на поиск оснастки. После перестройки срок выполнения заказа уменьшился на пятую часть, а совокупный выпуск продукции вырос на 52 процента.
На заводе по производству товаров из полимерных материалов и композитов на их основе «Константа-2» тоже завершили шестимесячный цикл. Тут удалось увеличить выработку более чем на 35 процентов. Эксперты потрудились на славу, выявив аж 29 узких мест. Пробным камнем стало изготовление комбинированных уплотнений. Время этого процесса экономится теперь на 16,5 процента.
На столько же сократились производственные сроки в компании «Интов-Эласт», а также в промзоне Волжского. Предприятие специализируется на резинотехнических изделиях. Здесь тестировали участок по выпуску уплотнителей универсальных превенторов, доля в выручке которого достигает 16 процентов. Неудачная логистика негативно сказывалась на поставках продукции.
Опыт волгоградского РЦК признали на межрегиональном уровне. Так, волгоградцы побывали в Башкирии и Тамбове, где проводили аудит деятельности своих коллег, которые успешно выдержали сертификацию.
Кстати.
Опубликован рейтинг РЦК по итогам первой половины 2026 года. Список из 61 центра возглавил Крым. Отметим также 12-е место Ростовской области и 22-е Волгоградской. Особенно хороши достижения крымчан во взаимодействии с предприятиями сферы гостеприимства.
«Наш регион является туристическим, и расширение периметра проекта на предприятия санаторно-курортной сферы мгновенно получило у нас положительный отклик», — сказал руководитель РЦК в сфере производительности труда Республики Крым Роман Леонтьев.
В качестве примера приводится оптимизация на курорте «Мрия». Его сотрудники автоматизировали подписание регистрационных карт и согласия на обработку персональных данных, высвободив до 15 минут, которые администратор может потратить на прямой контакт с гостем. А значит, на продажу дополнительных услуг. И выработка на одного человека выросла на 500 процентов.