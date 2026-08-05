Осужденные из красноярской колонии могут начать шить форму для сотрудников аэропорта

В женской исправительной колонии № 22 обсудили возможность пошива спецодежды и форменного обмундирования для аэропорта Красноярск имени Д. А. Хворостовского, сообщили в ГУФСИН.
Делегация аэропорта во главе с генеральным директором Кириллом Ермаковым посетила колонию по приглашению начальника ГУФСИН Антона Ефаркина. Гости осмотрели крупнейшую в регионе швейную фабрику, оценили оснащение и качество образцов продукции.
Стороны обсудили перспективы привлечения осужденных к пошиву форменной одежды для сотрудников аэропорта, а также «вопросы повышения рентабельности совместных проектов за счет эффективного использования производственных мощностей колонии».
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