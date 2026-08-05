«Мисс Кенигсберг», нудисты в Зеленоградске и бегство обезьян: о чем писали газеты 35 лет назад

«В путешествие из своих клеток в зоопарке отправились четыре симпатичные мартышки саймири — три самки, предводительствуемые главой семейства, — сообщала корреспондент Н. Ланкова. — Воистину никто лучше мартышек не собезьянничает: отыскав под потолком клетки едва заметную прореху, на волю вырвалась одна, а за ней и все остальные — дурной пример заразителен. Хоть, впрочем, почему же дурной, если на деревьях им всяко лучше, чем взаперти, да еще когда мы с вами так и норовим то конфетку сквозь прутья клетки просунуть, то газеткой, скрученной в трубочку, поманить. Кстати, от этих самых газет страдает несварением желудка молодой симпатичный орангутанг. А что до беглянок, то двух из них служащим зоопарка удалось отловить сразу, третью — с помощью пожарной машины, за что бойцы “службы огня” получили бесплатные пропуска в зоосад до конца года. Ну, а последний, четвертый, самец саймири — маленькая древесная обезьянка, способная издавать звуки, похожие на пение кенаря, — до сих пор гуляет по кронам деревьев вдоль улицы Чайковского. Благо, что стоят жаркие деньки и лиственно-ягодной пищи в городских палисадниках вдоволь».