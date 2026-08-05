«Мисс Кенигсберг», нудисты в Зеленоградске и бегство обезьян: о чем писали газеты 35 лет назад

В первую неделю августа 1991 года местная пресса следила за приключениями сбежавших из зоопарка обезьян, пыталась проанализировать причины страшной аварии на железнодорожном переезде в Колосовке и вспоминала курсировавшие некогда по Преголе суда на подводных крыльях. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Газета «Проспект Мира» наконец подвела итоги конкурса «Мисс Колледж-91», о подготовке к которому рассказывала с весны. Итоговый материал получился довольно небольшим, причем с нотками разочарования. «С самого начала в зале чувствовалось какое-то нездоровое оживление, и броуновское движение зрителей в дальнейшем не прекращалось уже ни на секунду, — писал корреспондент И. Николаев. — Хотя публика наша вполне оправдала свою характеристику как самой апатичной в стране. Нордический характер калининградцев помогал им довольно равнодушно воспринимать шествующих под прекрасную музыку Чайковского не менее прекрасных соискательниц почетного титула “мисс”. Зрители откровенно скучали на конкурсе “вопрос-ответ”, роптали по поводу, как им казалось, недостатка эротики в выступлениях балета “Арабеск”».
В репортаже «Калининградской правды» из спорткомплекса «Юность», где проходил конкурс, тоже отмечалось, что шоу не совсем удалось. Но ответственность за это возлагалась не на публику, а на организаторов. «Первая часть программы — конкурс представлений — сопровождалась гомерическим хохотом зала, — рассказывала корреспондент А. Горемыкина. — Зрители веселились до слез, когда юные прелестные создания, запинаясь, бесхитростно выкладывали со сцены едва ли не всю свою подноготную. Во время конкурса-интервью веселья поубавилось. Конкурсанткам было предложено ответить на вопросы членов жюри и зрителей. Одной из тем “интервью” почему-то стал… необитаемый остров, на котором в кустах скрываются мужчины разных национальностей и политических убеждений… Другие темы — примерно на том же уровне. Каковы вопросы, таковы и ответы».
Журналист рассказывает, что «неуклюжее “интервью”, растянувшееся на несколько часов, чрезвычайно утомило зал: его уже не могли расшевелить ни крайне незатейливые шутки ведущего, ни другие конкурсы». Хотя девушки продемонстрировали умение танцевать, неплохие манеры, определенный вкус. «Жюри, вероятно, нелегко было выбирать лучших. Но пришлось. Гран-при и титул “Мисс Колледж” получила учащаяся ПТУ № 10 Маргарита Валихова. Она же стала “Мисс Грацией”. Были избраны и две “вице-мисс” — Светлана Добросельская и Светлана Смолина. Первую титуловали также как “Мисс Публика”, а вторую даже как… “Мисс Кенигсберг”», — рассказывает газета.
Зеленоградск, 1987 год. Автор — А. Бахтин. ГАКО.
«Проспект Мира», после того как «отстрелялся» по теме «конкурс красоты», взялся за другую, не менее пикантную — нудистов. Тогда, в конце 80-х — начале 90-х, их было много, и избежать встречи с ними на пляже удавалось далеко не всем, кто этого желал. «Обнаженные тела нудистов на пляже Зеленоградска — явление сегодня привычное, — говорилось в подводке к материалу. — Теперь никто не бежит в милицию с призывом убрать “развратника”. Возможно, люди просто уже искушены современными совдеповскими фильмами, некоторыми сюжетами телеканала “Премьер” и эротическими плакатами в киосках. А может быть, они понимают этих парней и девушек? Ведь есть нудисты по убеждениям, а есть по нужде. Самый дешевый купальник в магазине — не менее 25 рублей. Шутка. А если серьезно, нормально ли явление нудизма? Что об этом думают калининградцы и жители области».
Мнения, как и стоило ожидать, оказались разными. «Просто ужасно. Куда смотрит милиция? Ведь это же разврат! — возмущалась пенсионерка Аграфена Петровна Шмелева. — Какой-то молокосос будет передо мной, старым человеком, свои прелести показывать. Взять бы кнут побольше и отходить их всех!».
«Вообще жалоб по поводу нудистов от граждан к нам не поступало, — признался сотрудник районного отделения милиции Зеленоградска А. П. Галишников. — Хотя, когда мы видим подобное, то имеем право задержать человека, отвезти в отделение милиции, составить протокол. Можно привлечь к уголовной ответственности, если поступят жалобы от окружающих граждан. Возможна ответственность в виде штрафа, исправительных работ или 15 суток в КПЗ. Но, как правило, такое случается редко. У нас не было подобных случаев. Привыкли к нудистам».
«Хотят, — пусть ходят в чем мать родила, раз не стесняются», — подытожил водитель такси В. Прохоров. В общем, начало дискуссии, как говорится, было положено.
А вот с тем, что ситуацию, которая сложилась в Советске, где вовсю свирепствовала дизентерия, иначе как позором назвать нельзя, согласны были все. Без дискуссий.
«С 27 июля в Советске, Немане, Славском районе резко возросло число заболевших острыми кишечными инфекциями, в том числе дизентерией, — прокомментировала ситуацию “Калининградке” главный эпидемиолог области Т. А. Коваль. — Большинство обратившихся за помощью, а их число на первое августа составляет порядка пятисот человек, связывает заболевание с употреблением сметаны, купленной в местных магазинах. В торговые точки всех трех территорий молочные продукты поступают с Советского молочного комбината. В ходе расследования специалистами областной СЭС и местных санитарных органов установлено, что инфицирование продукции комбината произошло из-за поступления в цеха загрязненной воды. Эксплуатация одной из водоподающих скважин была запрещена, но, несмотря на запрет, вода отсюда поступала на производство. Уже в период вспышки заболеваний комбинат реализовал Неманскому общепиту 210 килограммов сметаны. Таковы основные факты. Добавлю: заболели главным образом дети. Собранные санитарным надзором материалы переданы в прокуратуру Советска».
На Калининградском молочном комбинате. 1984 год. Автор — съёмки: Ю. Махановский. ГАКО.
Со своей стороны газета добавила, что «такие ЧП становятся в Советске своего рода дурной традицией».
«Никто, конечно, не застрахован от случайностей, но когда эти “случайности” повторяются, впору говорить и об определенных закономерностях. Будем надеяться, что компетентные органы глубоко разберутся в случившемся, определят конкретных чиновников», — говорилось в материале.
На той неделе главная газета области рассказала и о куда более страшной трагедии. «Черный» переезд. Так отныне будут называть жители поселка Колосовка переезд через железнодорожные пути. «В минувшую субботу здесь произошла катастрофа. В результате ее десять человек погибло. Пятнадцать госпитализировано», — так корреспондент Юрий Шебалкин начал свой материал, рассказывающий об этой катастрофе.
«Машинист электропоезда № 6717 А. Карпов с помощником Ю. Ларионовым отправился в очередной рейс по маршруту Калининград (Северный) — Светлогорск в 13.47. Это был уже второй рейс за смену, — воссоздавал картину того дня репортер. — Электропоезд следовал до станции назначения с одной остановкой в Пионерском. Может быть, поэтому пассажиров в вагонах было негусто. Карпов выдерживал необходимый график движения. Перед подходом к переезду Колосовка машинально отметил: скорость ниже допустимой. Чуть более восьмидесяти километров в час. Машинист стал подавать звуковые сигналы. Метров за двести до переезда заметил рядом с полотном большой грузовик с тентом над кузовом. Тот медленно двигался к переезду, хотя световая сигнализация предостерегала: “Остановись”. Водитель, видно, намеревался проскочить переезд. Столкновение назревало. Карпов поставил ручку экстренного торможения в нужное положение. Понял — пустое дело. Крикнул о беде помощнику. И вместе бросились бежать в служебный отсек. Мощный удар опрокинул, закрутил машиниста. Очнулся под обломками первого пассажирского вагона. Все вокруг дымилось, трещали контактные провода. Крики и стоны резали слух. Контуженный машинист сумел добежать до станции Колосовка, сообщил дежурному о случившемся и побрел назад. Над переездом стояло дымное облако».
Начальник местной транспортной милиции Александр Чаплыгин вскоре оказался на месте аварии. «Картина была ужасной, — вспоминал он. — Из-под обломков вагонов раздавались стоны, крики о помощи. Вокруг бродили перепуганные пассажиры из уцелевших вагонов. Подоспевшие военные моряки сразу включились в аварийно-спасательные работы. Раненых отправляли в госпиталь и больницы Калининграда. Десяти помощь уже не потребовалась. Пятеро матросов с автомашины ЗИЛ-131, включая водителя, были мертвы, двое оставшихся в живых — Олег Шипилов и Вячеслав Буховцев — “родились в рубашках” без всяких преувеличений. От мощного ЗИЛа остался один двигатель».
Обезьяны в Калининградском зоопарке. 1970-е годы. Автор — Б. Штерн. ГАКО.
А жизнь, несмотря на ужасную трагедию, продолжалась. Из зоопарка сбежали обезьяны. Об этом рассказывала заметка в «Калининградской правде» под названием «Чита, вернись!».
«В путешествие из своих клеток в зоопарке отправились четыре симпатичные мартышки саймири — три самки, предводительствуемые главой семейства, — сообщала корреспондент Н. Ланкова. — Воистину никто лучше мартышек не собезьянничает: отыскав под потолком клетки едва заметную прореху, на волю вырвалась одна, а за ней и все остальные — дурной пример заразителен. Хоть, впрочем, почему же дурной, если на деревьях им всяко лучше, чем взаперти, да еще когда мы с вами так и норовим то конфетку сквозь прутья клетки просунуть, то газеткой, скрученной в трубочку, поманить. Кстати, от этих самых газет страдает несварением желудка молодой симпатичный орангутанг. А что до беглянок, то двух из них служащим зоопарка удалось отловить сразу, третью — с помощью пожарной машины, за что бойцы “службы огня” получили бесплатные пропуска в зоосад до конца года. Ну, а последний, четвертый, самец саймири — маленькая древесная обезьянка, способная издавать звуки, похожие на пение кенаря, — до сих пор гуляет по кронам деревьев вдоль улицы Чайковского. Благо, что стоят жаркие деньки и лиственно-ягодной пищи в городских палисадниках вдоволь».
Судно на воздушной подушке. 1967 год. Фото из газеты «Калининградская правда». ГАКО.
Читатель «Проспекта Мира» обратился в рубрику «Дежурный репортер» с таким вопросом: «Почему не функционирует речной вокзал, который находился в конце улицы Вагоностроительной? Раньше на катерах можно было добраться до Зелёных островов».
«Речного вокзала и не было, — несколько удивил начальник Калининградского речного порта Юрий Винокуров, к которому журналист обратился за комментариями. — Функционировала небольшая пассажирская пристань. Последние три года этот вокзал одни проблемы нам дарил. Попросту он был убыточным, так как желающих прокатиться по загрязнённой Преголе становилось всё меньше, да и предлагаемые маршруты не отличались разнообразием. А Зелёные острова закрыла горСЭС. В настоящее время скоростное пассажирское судно “Полесск” работает в Польше на линии Фромборк — Криница Морска — Эльблонг».
К сожалению, полюбившиеся многими суда на подводных крыльях — «Ракеты» — за эти годы так и не вернулись на Преголю. Но хочется верить, что когда-нибудь это всё-таки произойдёт.
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области, газета «Волна».