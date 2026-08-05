Большой медиафорум состоялся в Дзержинске

Дзержинск — важный промышленный центр: здесь работают свыше тысячи предприятий, заняты десятки тысяч человек. На форуме обсудили выстраивание слаженного взаимодействия власти и бизнеса в информационной сфере. Цель — сбалансированно освещать достижения предприятий и городские события, а также держать сотрудников в курсе жизни города.