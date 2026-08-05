Большой медиафорум состоялся в Дзержинске

В Дзержинске прошёл медиафорум о формировании единого информационного пространства города. В нём участвовали руководители пресс‑служб 20 крупных предприятий, администрации и местных СМИ. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
Дзержинск — важный промышленный центр: здесь работают свыше тысячи предприятий, заняты десятки тысяч человек. На форуме обсудили выстраивание слаженного взаимодействия власти и бизнеса в информационной сфере. Цель — сбалансированно освещать достижения предприятий и городские события, а также держать сотрудников в курсе жизни города.
Предложены спецпроекты: «Экоповестка», материалы о заводских династиях и площадка для старта карьеры молодёжи. Администрация готова выступать медиапартнёром предприятий.
На форуме представили инструменты продвижения локальных достижений, спикеры ответили на вопросы участников. Важной частью стала церемония награждения: ряд специалистов получили благодарственные письма Законодательного Собрания Нижегородской области.
Участники сошлись во мнении, что такие встречи нужно проводить регулярно. Важно создать единую коммуникационную площадку: информация должна быть точной, оперативной и открытой.
В центре этой системы — житель Дзержинска: он должен понимать планы развития города и предприятий и чувствовать себя частью общей команды.