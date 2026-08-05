«Россети Центр» напоминают о правилах использования бытовых генераторов

Летом бытовые генераторы широко используются в частных домах и на дачных участках во время строительных и ремонтных работ, а также при временных отключениях электроэнергии. Однако нарушение правил эксплуатации может привести к поражению электрическим током, пожару, отравлению угарным газом и создать угрозу для специалистов, работающих на линиях электропередачи.