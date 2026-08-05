Исследуем новый туристический маршрут, который проходит вдоль знаменитых рек

Наше шестидневное путешествие начнется в Урюпинске. Туристам стоит прочитать «Судьбу человека» Михаила Шолохова, герои которой встретились именно в этом городке. В честь данного литературного события здесь даже есть памятник. Увековечена в камне и коза, поэтому никак не пройти мимо тонкостей пуховязания. Встретитесь вы и с героями анекдота, обогатившего русский фольклор фразой о том, что бросить бы все и уехать в Урюпинск. Да, они тоже отображены в виде скульптур.