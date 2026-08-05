Исследуем новый туристический маршрут, который проходит вдоль знаменитых рек

Новый туристический автомаршрут «Казаки и реки» уже выделился тем, что нарушил красивое число 333. Именно столько вариантов путешествий было разработано в Волгоградской области до сего дня. Теперь их стало 334. Но, конечно же, главное его достоинство все-таки не в этом.
Одной из особенностей региона является культурное наследие казачьих станиц. Разработчики решили эту специфику связать с такими водоемами, как Хопер, Бузулук, Медведица, Иловля, Дон и Волга. Вот и получился маршрут от берега к берегу.
— Автомаршрут ориентирован на самостоятельных путешественников и подойдет тем, кто стремится узнавать самобытную историю нашей страны, — рассказала «РГ» начальник отдела госрегулирования туристской деятельности комитета экономической политики и развития Волгоградской области Ольга Бондарь. — Маршрут будет интересен тем, кто хочет погрузиться в атмосферу казачьей культуры. Формат автопутешествия обеспечивает свободу выбора темпа поездки, это удобно для семейных пар, небольших компаний друзей или любителей одиночных поездок, которые предпочитают планировать маршрут самостоятельно.
Наше шестидневное путешествие начнется в Урюпинске. Туристам стоит прочитать «Судьбу человека» Михаила Шолохова, герои которой встретились именно в этом городке. В честь данного литературного события здесь даже есть памятник. Увековечена в камне и коза, поэтому никак не пройти мимо тонкостей пуховязания. Встретитесь вы и с героями анекдота, обогатившего русский фольклор фразой о том, что бросить бы все и уехать в Урюпинск. Да, они тоже отображены в виде скульптур.
О жившем в этих местах сословии напомнит изваяние «Казак и русалка» на берегу озера Подпесочного. Девушки с рыбьим хвостом местным удильщикам, правда, не попадаются. А вот сом, щука, судак водятся.
В четырех километрах от Урюпинска, на берегу Каменки, стоит Левыкинский городок. Это интерактивная площадка, повторяющая структуру казачьего поселения XVI — XVII веков. Как рассказали в областном туристско-информационном центре, строили ее по историческим чертежам. Этот комплекс обнесен частоколом, а внутри есть землянка, станичная изба, майдан с колодками и позорным столбом (излюбленная фотозона посетителей), часовня и прочее.
Второй день проведете в станице Алексеевской и городе Новоаннинском. Многим памятна «отличная компания» «Хопер-инвест», задолжавшая своим вкладчикам 500 миллиардов рублей. Так вот воды Хопра намного чище, чем финансовые схемы волгоградской пирамиды из 90-х. Участники турмаршрута убедятся в этом лично, а затем отправятся к другой речке — Бузулуку.
В Новоаннинском посетителей ждет подворье в казачьем музее. Красивая казачка Анна, чей бронзовый силуэт легко заметить на площади, дала имя станице, а потом городу. По легенде, она стирала белье в Бузулуке, когда напал татарский отряд. Русская девица отбилась от налетчиков и предупредила земляков. С тех пор кочевники обходили казачье селение стороной.
Михайловка и Кумылженский район встретят туристов на третий день. Так, в городском парке можно найти крокодила. К счастью, только в виде арт-объекта. Также предлагают съездить к памятнику донскому казачеству на Тришкиной горе. А затем направиться в Серафимовичский район. Пора уже увидеть сам Дон.
Город Серафимович стоит у места впадения Медведицы в главную реку казаков. Собственно, до революции это была станица, название которой четко отражало географическое положение: Усть-Медведицкая. Кстати, через данное место проходят и водные туристические маршруты: «Дорогой Степана Разина», «Вольный ветер» и другие.
Обязателен к посещению Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь. Также кого-то могут заинтересовать походы в музеи в Серафимовиче и в станице Клетской.
Безусловно, заслуживает внимания Шукшинский утес. Это место, где выдающийся актер и режиссер Василий Шукшин любил сидеть, когда принимал участие в съемках фильма «Они сражались за Родину». На Дону Василий Макарович и скончался. На утесе воздвигнута Васильевская часовня, рядом — обелиск с памятной табличкой и скамья.
Завершится большое путешествие Иловлей и Волгой. Можно заглянуть в самый центр Волгоградской области в Иловлинском районе и сходить в музей казачьего быта. А затем держать путь в Волгоград. И там будет точка в виде прогулки по реке.
Принять постояльцев на маршруте готовы 18 гостиниц и баз отдыха. В число рекомендованных пунктов питания включили 20 заведений.
— Автомаршрут «Казаки и реки» доступен для широкого круга туристов и дает возможность спланировать поездку в удобном ценовом диапазоне. Большинство объектов показа доступно для бесплатного посещения, что позволяет существенно снизить затраты на экскурсионную часть путешествия. При этом туристы могут самостоятельно выбирать средства размещения из числа классифицированных объектов — от более экономичных вариантов до гостиниц повышенного комфорта, — объясняет Ольга Бондарь.