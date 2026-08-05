Глава Ростова назвал районы города, больше всего пострадавшие от урагана

Всего в Ростове во время непогоды упали 1117 деревьев. Самые сложные случай зафиксировали в частном секторе. Больше всего зеленые насаждения пострадали в Первомайском и Пролетарском районах (411 и 449 деревьев). К этому моменту в донской столице убрали 735 упавших деревьев.