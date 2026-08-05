Строительство ещё одного выезда из Калининграда оценили в 700 миллионов

Новая дорога важна не только для Холмогоровки. Приморское направление Калининграда активно застраивается, а существующие выезды всё чаще работают на пределе. Поэтому связка от Докука к Холмогоровке может стать дополнительным маршрутом для жителей новых кварталов и посёлков за городом.