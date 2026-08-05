Строительство ещё одного выезда из Калининграда оценили в 700 миллионов

Строительство новой дороги Калининград — Холмогоровка оценили чуть более чем в 700 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Проект фактически даст городу ещё один выезд в сторону приморского направления: трасса должна пройти от улицы Докука в Калининграде до улицы Южной в посёлке Холмогоровка Зеленоградского округа.
Объект проходит по документам как автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения. Технический заказчик — областное управление дорожного хозяйства, проектировщик — ООО «Проинжиниринг».
Длина будущей магистрали составит 1,975 км. Работы рассчитаны на восемь месяцев.
Новая трасса будет двухполосной. В задании на проектирование указано, что расчётная скорость движения — 60 км/ч, число полос — две, ширина каждой — 3,5 м. Там же говорится о велодорожке шириной в три метра и тротуарах.
В проекте предусмотрены работы с инженерными сетями. Часть коммуникаций планируется переложить.
На схемах полосы отвода указаны и подготовительные манипуляции: разборка существующей дорожной одежды, демонтаж дорожных знаков, заборов, водопропускных труб и гаражей. Там же отмечены деревья и кустарники: некоторые из них сохранят, другие предстоит вырубить.
Новая дорога важна не только для Холмогоровки. Приморское направление Калининграда активно застраивается, а существующие выезды всё чаще работают на пределе. Поэтому связка от Докука к Холмогоровке может стать дополнительным маршрутом для жителей новых кварталов и посёлков за городом.
Не исключено однако, что новой дороге не обрадуются жители самого Чкаловска. Теперь машин в их относительно спокойном микрорайоне станет заметно больше.
Заявки от заинтересованных подрядчиков принимают до 13 августа.