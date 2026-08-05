Прокуратура проверит историю с удержанием школьниц в магазине Хабаровска

В Хабаровске прокуратура начала проверку после публикаций о возможном незаконном удержании несовершеннолетних в одном из магазинов на улице Дикопольцева, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По информации надзорного ведомства, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки специалисты дадут оценку действиям сотрудников магазина, а также изучат локальные документы организации, регулирующие порядок работы персонала.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую по этому факту проводят правоохранительные органы.
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация, что трёх школьниц после покупки воды остановили сотрудники магазина, потребовав подтвердить оплату товара. По этому сообщению проверку уже проводит полиция.