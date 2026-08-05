Многообразие флоксов представят в сквере Пушкина в Красноярске

7 августа в центре Красноярска пройдет тематическое мероприятие для любителей цветов — День флоксов. Сообщают в пресс-службе администрации Центрального района. В сквере имени А. С. Пушкина (расположенном на пересечении пр. Мира и ул. Кирова) садоводы не только представят разнообразные сорта этих растений, но и подскажут, как ухаживать за букетами, чтобы они стояли неделями. Кроме того, дадут рекомендации по уходу за горшечными растениями. Событие состоится с 8:00 до 14:00 в рамках традиционной пятничной летней выставки «Цветочная симфония». Напомним, ранее уже прошли тематические День пиона и День цветов тенистого сада.