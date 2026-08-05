Около 5 тысяч волгоградских налогоплательщиков перешли на АвтоУСН

Налогоплательщики, применяющие УСН или НПД могут перейти на АвтоУСН со следующего календарного месяца после подачи уведомления. Организации и ИП, применяющие иные режимы налогообложения, могут перейти на АвтоУСН с начала нового календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода.