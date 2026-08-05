На Западном в Ростове сгорела квартира

Утром 5 августа в Советском районе донской столицы произошёл пожар в многоквартирном доме № 37/1 по улице Содружества. Сигнал о возгорании поступил в региональное ГУ МЧС в 08:39, уже к 08:50 огонь был полностью потушен.
По официальным данным ведомства, в квартире горели личные вещи. К тушению привлекались 12 спасателей и три единицы спецтехники. В результате инцидента никто не пострадал.
Между тем, в социальных сетях очевидцы обсуждают версию возможного взрыва бытового газа. В МЧС на данный момент официальных уточнений по причинам ЧП не дают, обстоятельства происшествия предстоит установить экспертам.
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