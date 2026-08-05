Нижегородский медик и депутат Александр Цопов награжден орденом

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Александр Цопов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
В 1983 году Цопов окончил Горьковский мединститут им. С. М. Кирова, работал главным врачом больниц им. М. Ф. Владимирского в Арзамасе, главным врачом Навашинской ЦРБ, проректором в НижГМА. Был депутатом Заксобрания Нижегородской области.
С июня 2017 года по октябрь 2021 года возглавлял Кстовскую ЦРБ, после этого продолжил работать там в должности врача-хирурга. В июне 2024 года был назначен главным врачом ЦГБ Харцызска.
Напомним, что прошлым летом Цопова наделили полномочиями зампредседателя комитета по соцвопросам Заксобрания.