Группе красноярских туристов запрещают нахождение на неоформленных охотугодьях в Туве

Как рассказал Newslab один из участников группы, его товарищи решили отправиться на сплав на реку Серлиг-хем — крупный приток Большого Енисея. На реке есть пороги 4 категории сложности. Участок для спортивного сплава с самыми интересными и сложными порогами не очень большой — это каньон «Золотые ворота» (Серлиг-Хемские Щеки). Его протяженность всего около 10 км.