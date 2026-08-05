Группе красноярских туристов запрещают нахождение на неоформленных охотугодьях в Туве

Красноярские туристы не могут оформить сплав по реке Серлиг-хем в Туве из-за проблем с арендатором охотугодий.
Как рассказал Newslab один из участников группы, его товарищи решили отправиться на сплав на реку Серлиг-хем — крупный приток Большого Енисея. На реке есть пороги 4 категории сложности. Участок для спортивного сплава с самыми интересными и сложными порогами не очень большой — это каньон «Золотые ворота» (Серлиг-Хемские Щеки). Его протяженность всего около 10 км.
По словам руководителя группы, они дождались окончания пожароопасного периода и начали оформление заявки на стоянку на реке. Участок находится в аренде у частного лица, зарезервирован под охотугодья, но пока официально не оформлен.
«Мы столкнулись с непробиваемой стеной игнора наших запросов. Сначала было несколько телефонных переговоров с руководителем организации. Он начал требовать поименные списки с указанием мест работы и должностей участников. Потом все свелось к тому, что телефоны отключены, а на письма по электронной почте никто не отвечает», — рассказал Newslab турист.
Туристы возмущены такой ситуацией — на государственном уровне декларируется популяризация отечественных туристических кластеров, в том числе, в рамках Енисейской Сибири, а люди на местах блокируют их посещение.