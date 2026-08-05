Итальянец по ошибке выбросил выигрышный лотерейный билет на миллион евро

Позже, находясь дома, родственники заметили, что выпавшие в тираже номера совпадают с теми, что указаны в его билете. Осознав ошибку, семья поспешила обратно в точку продажи, однако билета там уже не оказалось — он был выброшен в мусор, который впоследствии вывезли на сортировочную станцию.