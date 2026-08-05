Итальянец по ошибке выбросил выигрышный лотерейный билет на миллион евро

Житель коммуны Битонто, расположенной в итальянской провинции Бари, по невнимательности выбросил в мусорный бак лотерейный билет, который оказался выигрышным и приносил один миллион евро. Как передает газета Repubblica, ценную бумагу впоследствии нашли сотрудники мусоросортировочного предприятия.
Согласно данным издания, мужчина на протяжении многих лет участвует в моментальной лотерее, неизменно выбирая комбинацию из чисел 2, 4, 8, 10 и 51, которые имеют для него особое значение, напоминая о дорогом ему человеке.
Правила лотереи предусматривают выплату небольших призов непосредственно в точках продаж, тогда как крупные суммы там не выдают. На счастливом билете стояла пометка о том, что он «не подлежит выплате» в данном пункте. Посчитав, что приз ему не достался, итальянец оставил билет и ушел домой.
Позже, находясь дома, родственники заметили, что выпавшие в тираже номера совпадают с теми, что указаны в его билете. Осознав ошибку, семья поспешила обратно в точку продажи, однако билета там уже не оказалось — он был выброшен в мусор, который впоследствии вывезли на сортировочную станцию.
Руководитель компании Sanb, которая отвечает за сбор и утилизацию отходов в Битонто и окрестных муниципалитетах, охарактеризовал случившееся как чудо. Он отметил, что работникам удалось восстановить полный маршрут движения отходов и вычислить конкретный мусоровоз, в котором находился билет.
Поиски на полигоне велись до самого утра. В конечном счете билет был найден в поврежденном пакете, где лежали другие, уже испорченные лотерейные билеты. Единственный приносящий выигрыш билет, по счастливому стечению обстоятельств, оказался неповрежденным.
Владелец предприятия поделился, что лично дотронулся до найденного билета, решив, что это может принести ему удачу. После того как поиски завершились, сотрудники компании в шутку приобрели себе лотерейный билет и, к своему удивлению, выиграли 50 евро.