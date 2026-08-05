Судебные приставы Ангарска завершили два дела о вселении и выселении

— Первый случай касался вселения — должник после разъяснения мер ответственности, включая штраф в 10 тысяч рублей и возможный протокол по статье 17.15 КоАП РФ, добровольно предоставил доступ в помещение, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.