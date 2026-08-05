Садовод Приймак раскрыла секреты роста овощей-гигантов

По её словам, в жару на одну только тыкву может уходить до 500 литров воды в сутки. Мария признаётся: иногда кажется, будто один только полив из шланга или лейки занимает половину дня. Воду нужно набрать и подождать, пока она нагреется. Полив приходится разбивать на несколько этапов. Удобрений тоже уходит много, но добавляют их небольшими дозами.