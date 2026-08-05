Садовод Приймак раскрыла секреты роста овощей-гигантов

Выращивание овощей-гигантов — занятие не для экономных. За одну семечку тыквы красноярка Мария Приймак порой отдаёт до 30 тыс. рублей. В 2025 году ей удалось вырастить овощ весом 426 кг. А в этом году к началу августа на небольшом участке женщины уже есть четырехкилограммовый лук, 22-килограммовый арбуз и 380-килограммовая тыква.
Однако дорого обходятся не только семена. Чтобы вырастить рекордный урожай, приходится ежедневно поливать растения сотнями литров воды, следить за температурой, влажностью, вентиляцией и буквально жить на участке. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Каждый день как дежурство.
Выращивание гигантов больше напоминает работу без выходных, чем обычное дачное хобби. Сейчас на участке Марии две площадки с тыквами площадью около 30 и 15 квадратных метров. По меркам профессионалов это совсем немного: многие рекордсмены выращивают одну тыкву на площади более 100 квадратных метров и делают это в огромных теплицах.
В прошлом году Мария вырастила тыкву весом 426 килограммов. В этот раз главная тыква уже набрала около 380 килограммов, ещё одна, несмотря на небольшую площадь, достигла примерно 80 килограммов.
При этом растения требуют ежедневного ухода.
«Если выращиваешь гиганта, ты фактически привязан к нему. Каждый день нужно поливать, подкармливать, всё проверять. Это очень капризные растения, с ними в любой момент может что-нибудь случиться», — говорит Мария.
По её словам, в жару на одну только тыкву может уходить до 500 литров воды в сутки. Мария признаётся: иногда кажется, будто один только полив из шланга или лейки занимает половину дня. Воду нужно набрать и подождать, пока она нагреется. Полив приходится разбивать на несколько этапов. Удобрений тоже уходит много, но добавляют их небольшими дозами.
«Люди думают, что огромные овощи перекормлены. Это большое заблуждение. Если дать слишком много удобрений, то почва будет засоляться, растение просто погибнет. Питание рассчитывается очень точно в зависимости от площади и количества воды и вносится небольшими порциями, примерно четверть от рекомендуемой дозы, но при каждом поливе», — рассказывает женщина.
Погода испытывает на прочность.
По словам Марии, выращивать гигантов в Красноярском крае значительно сложнее, чем во многих других регионах.
«У нас сегодня может быть +30 C°, а завтра температура резко упадёт до +19 C°. Такие перепады для гигантов очень опасны. Они могут вызвать трещины и на растении, и на самом плоде», — говорит Мария.
Во время сильных дождей и града тыкву приходится закрывать. Под плёнкой обязательно работают вентиляторы, чтобы избежать образования конденсата и развития грибковых заболеваний. От солнца плоды тоже защищают.
«Сверху тыква всегда накрыта простынёй. Это защищает и от птиц, и от солнечных ожогов», — уточняет садовод.
Лук начинают выращивать… в ноябре.
Одной из самых сложных культур Мария считает гигантский лук. Чтобы получить многокилограммовую луковицу, семена высевают ещё в конце ноября.
«Каждое пёрышко лука буквально на вес золота. Если оно сломается, потенциальный вес будущего плода станет меньше. Поэтому для перьев надо ставить опоры, проволочки», — советует Мария.
Каждое растение выращивается отдельно, его приходится несколько раз пересаживать, постепенно увеличивая объём ёмкости до 50 литров. Первые недели после посева мощные лампы работают круглосуточно. Помимо этого средняя температура в самом начале выращивания должна быть порядка +20 C°. Жить в таком помещении дискомфортно, признаётся женщина. Однако именно так в этом сезоне ей удалось вырастить плод весом около четырёх килограммов.
Томат на рекорд России.
Кроме тыкв и лука, в этом году Мария впервые всерьёз занялась гигантскими томатами. Семена взяла у победителя «Минусинского помидора-2025» Бориса Сонина.
Для получения рекордного плода растение специально подвергают стрессу, чтобы появился так называемый махровый цветок. В молодом возрасте рассаду высаживают в теплицу именно в тот момент, когда приходит похолодание. Затем его вручную опыляют с помощью ультразвуковой зубной щётки и кисточки. Пыльцу вытрясают, а затем переносят на рыльце тычинки, за счёт чего происходит опыление. Иногда на этот процесс уходит до недели.
«Затем нужно обрабатывать томаты кальцием, они к этому очень чувствительны. Если этого не делать, то пойдёт гниль. Обязательно ежедневно поливать. Питание вносится раз в семь дней», — советует Мария.
Когда плод набирает вес, его помещают в специальный гамак. Без такой поддержки огромный томат способен просто сломать собственный куст. Срезать плод нужно именно тогда, когда он только начинает краснеть. В этот момент у него наибольший вес.
«Это идеальный момент для срезки. Как только томат полностью покраснеет, он может потерять до 20 грамм, а здесь каждый грамм на счету», — советует Мария.
Сейчас за одним из томатов Марии внимательно следят не только в России.
«По замерам он потенциально идёт на рекорд России. Мне уже написали администраторы зарубежных сообществ и попросили сообщать результаты. Но окончательный ответ дадут только весы», — уточняет женщина.
Недешёвые семечки.
Чтобы вырастить гиганта, нужны семена именно рекордных растений. Их покупают у коллекционеров и участников международных соревнований. Такие есть и в России, но заграницей предложения больше.
«Одна семечка гигантской тыквы, которую я выращиваю в этом году, стоила 30 тысяч рублей. Вторая — 10 тысяч. Семечка томата из США — полторы тысячи рублей. При этом никаких гарантий нет: она может просто не взойти», — отмечает Мария.
Даже семена гигантского лука стоят недёшево — около 100 рублей за штуку. Мария купила их 50, но высадила их не все.
«Это увлечение точно не для экономных людей», — заключает садовод.
Есть можно.
Несмотря на внушительные размеры, овощи остаются обычными овощами. По словам Марии, гигантский лук даже слаще и сочнее привычных сортов, а томаты полностью сохраняют заявленные вкусовые качества.
«Размер никак не влияет на вкус. Люди пишут, что такие томаты есть нельзя, мол они уродливые, корявые, но это всё ерунда», — говорит женщина.
После взвешивания и фотосессии из плодов сначала извлекают семена — именно они представляют главную ценность для будущих рекордов. Остальное можно использовать как обычные овощи.
«Из тыкв варят супы, каши, делают цукаты. Единственное, что гигансткие арбузы более водянистые и менее сладкие. В любом случае, именно их выращивают не для еды, а для выставок. В остальном, всё это совершенно обычные плоды. Просто очень большие», — уточняет садовод.
Несмотря на ежедневный тяжёлый труд, бесконечные поливы и постоянное волнение из-за погоды, бросать своё необычное увлечение Мария не собирается.
«Иногда кажется: зачем мне всё это? Вместо отдыха всё лето проводишь на даче. Но без этого уже скучно. Осень, зима и весна нужны, чтобы отдыхать, а летом приходится работать. И, несмотря на все нервы, это того стоит», — признаётся Мария.
Напомним, ранее мы рассказывали о секретах выращивания крупных и сладких помидоров в Сибири.