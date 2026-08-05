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В Сыктывдинском районе Республики Коми отремонтируют 2 школы

Речь идет об образовательных учреждениях, расположенных в селах Выльгорт и Зеленец.

Выльгортскую школу № 2 имени В. П. Налимова и Зеленецкую школу ремонтируют в Сыктывдинском районе Республики Коми. Работы проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.

В учреждениях специалисты ремонтируют фасады, полы, стены и потолки. Также в порядок приводят системы отопления, водоснабжения и канализации, устанавливают новые двери.

«Работы идут активными темпами, с опережением, и, думаю, будут завершены даже раньше сроков, определенных в контрактах. В Выльгортской школе планируем открыть двери к 1 сентября, в Зеленце срок выполнения работ длиннее из-за больших объемов», — отметил министр образования и науки Республики Коми Олег Холопов, который проинспектировал ход работ.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.