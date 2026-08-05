Археологи воссоздают древнюю фреску. На ней есть покровитель виноделия

В центре композиции изображен бог, который считался покровителем виноделия. Он лежит на своей колеснице, а рядом с ним — Ариадна, которая играет на арфе в сопровождении китриста. Колесницу тянут два кентавра. Вокруг главных персонажей множество декоративных элементов, в числе которых есть и виноградные гроздья, а также другие фрукты и цветы.