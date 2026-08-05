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Археологи воссоздают древнюю фреску. На ней есть покровитель виноделия

Сотрудники Археологического парка Помпеи приблизились к завершению восстановления древней фрески, которая находилась в одном из зданий.

Об этом сказано на сайте музейного комплекса.

Фреска долгое время была погребена под пеплом. Ее собирают по частям. Восстановление артефакта является частью серии исследований на дионисийскую тематику, выбранной Археологическим парком Помпеи в качестве основной темы для своих инициатив 2026 года, сказано на сайте музея.

Главная тема фрески — сцена с участием Диониса и Ариадны.

В центре композиции изображен бог, который считался покровителем виноделия. Он лежит на своей колеснице, а рядом с ним — Ариадна, которая играет на арфе в сопровождении китриста. Колесницу тянут два кентавра. Вокруг главных персонажей множество декоративных элементов, в числе которых есть и виноградные гроздья, а также другие фрукты и цветы.

Помпеи были крупным древнеримским городом, который был полностью разрушен в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Город фактически был погребен под слоем пепла. Сейчас Помпеи — это масштабный археологический комплекс в итальянской Кампании. Здесь ведутся археологические изыскания, а также восстановление найденных артефактов.