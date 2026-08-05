«До 6,8 тысячи в день»: волгоградцам пересчитали выплаты по больничным

В СФР поясняют: минимальный размер больничного за полный месяц рассчитывается из МРОТ и составляет 27 093 рубля. В пересчете на один день выплаты не могут быть ниже 873,97 рубля (в месяце из 31 дня), 903,10 рубля (если в месяце 30 дней) или 967,61 рубля за день в феврале.