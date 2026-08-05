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В Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч — что было дальше

В Минске 10-летний мальчик отнес $200 тысяч в кусты, а сказал, что это сантехник.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 10-летний мальчик вынес из дома 200 тысяч долларов. Подробности рассказали в МВД.

Так, в милицию позвонил 42-летний минчанин. Мужчина сказал, что из его квартиры пропали свыше 200 тысяч долларов в эквиваленте. Минчанин заявил, что в краже подозревает сантехника, который, по словам его сына, приходил пока взрослых не было дома.

В ходе разбирательства выяснилось, что никакого сантехника не было. Четверокласснику позвонили якобы для замены домофона. Школьник назвал код из SMS и поверил, когда ему перезвонил уже лжемилиционер, который сказал, что всю их семью подозревают в мошенничестве. Ребенка убедили «задекларировать» все родительские сбережения.

Мальчик знал, где у родителей хранятся деньги на покупку квартиры, и в два этапа вынес из дома 160 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 30 тысяч белорусских рублей. Деньги ребенок оставил в кустах рядом с домом. Все время четвероклассника контролировали по видеосвязи, а после сказали идти гулять, как можно дольше не возвращаться домой и никому ничего не рассказывать.

В милиции отметили, что мальчик посещал профилактические беседы с милиционерами, знал о схемах злоумышленников и обсуждал эту тему с родителями, но растерялся.

Возбуждено уголовное дело.

Тем временем белоруска вызвала милицию, когда ее 10-летний сын создал фото в нейросети.

А другая белоруска пошла в суд из-за зарплаты, которой не было.

Еще мы рассказывали, как белорус больше года общался с девушкой Юлией, пока ему не сказали, что это мужчина.

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