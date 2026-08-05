В Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч — что было дальше

Мальчик знал, где у родителей хранятся деньги на покупку квартиры, и в два этапа вынес из дома 160 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 30 тысяч белорусских рублей. Деньги ребенок оставил в кустах рядом с домом. Все время четвероклассника контролировали по видеосвязи, а после сказали идти гулять, как можно дольше не возвращаться домой и никому ничего не рассказывать.