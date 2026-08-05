В Башкирии отремонтировали 5 километров дороги Красный Холм — Нефтекамск

«Дорога Красный Холм — Нефтекамск играет важную роль для жителей Калтасинского и Краснокамского районов. Ежедневно здесь проезжают до 4 тысяч машин. Ремонт этого направления улучшит условия для поездок в Нефтекамск — важный промышленный и культурный центр республики. Сельские жители смогут безопасно и с удобством добираться до города», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.