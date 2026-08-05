В Башкирии отремонтировали 5 километров дороги Красный Холм — Нефтекамск

Участок трассы Красный Холм — Нефтекамск протяженностью 5 км отремонтировали в Республике Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Обновленный отрезок находится между селом Кариево и деревней Кутлинка в Краснокамском районе. В ходе работ специалисты заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и нанесли разметку.
«Дорога Красный Холм — Нефтекамск играет важную роль для жителей Калтасинского и Краснокамского районов. Ежедневно здесь проезжают до 4 тысяч машин. Ремонт этого направления улучшит условия для поездок в Нефтекамск — важный промышленный и культурный центр республики. Сельские жители смогут безопасно и с удобством добираться до города», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.