В Калининграде 20 работников соцсферы получили сертификаты на жильё

Жилищные сертификаты для соцработников ввели в 2025 году, с тех пор выдано 29 сертификатов, 27 уже реализованы. Право на них имеют не только молодые, но и ветераны со стажем более 20 лет. Для медиков мера действует с 2023 года — её получили 80 человек, 62 из них приобрели жильё. В апреле 2026 года перечень медицинских специальностей расширили, а также включили воспитателей.