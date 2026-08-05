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В Калининграде 20 работников соцсферы получили сертификаты на жильё

В Калининградской области 20 работников здравоохранения и социальной защиты получили жилищные сертификаты на сумму 2,5 миллиона рублей каждый. Об этом сообщили в правительстве региона.

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В Калининградской области 20 работников здравоохранения и социальной защиты получили жилищные сертификаты на сумму 2,5 миллиона рублей каждый. Об этом сообщили в правительстве региона.

Торжественное вручение состоялось при участии губернатора Алексея Беспрозванных и депутата Госдумы Марины Оргеевой. В этом году было принято решение выделить дополнительные средства на сертификаты.

Жилищные сертификаты для соцработников ввели в 2025 году, с тех пор выдано 29 сертификатов, 27 уже реализованы. Право на них имеют не только молодые, но и ветераны со стажем более 20 лет. Для медиков мера действует с 2023 года — её получили 80 человек, 62 из них приобрели жильё. В апреле 2026 года перечень медицинских специальностей расширили, а также включили воспитателей.

Губернатор сообщил, что в следующем году планируется увеличить количество сертификатов. Он подчеркнул, что поддержка продолжается с учётом мнения работников.

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