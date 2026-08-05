Данные о 4 370 территориальных зонах внесли в ЕГРН в Красноярском крае

В Красноярском крае завершается процесс фиксации границ территориальных зон. На сегодняшний день показатель достиг 91% от общего числа. С начала года в Единый государственный реестр недвижимости добавлена информация о границах 552 зон.
По данным на 1 июля 2026 года, в ЕГРН содержатся сведения о 4 370 зонах из 4 806 существующих. Для каждой из них установлены правила землепользования, строительные регламенты и допустимые способы эксплуатации участков.
Информация о границах этих зон обязательна для внесения в реестр. Это помогает упорядочить застройку и защитить права собственников.
Ранее мы сообщали, что бухта Продолговатая и мыс Плоский появились на карте Красноярского края.