Имена всех финишёров «Ночного забега» вышли в газете «Нижегородский спорт»

Вышел новый номер газеты «Нижегородский спорт», в котором впервые опубликованы результаты всех участников «Ночного забега в Столице закатов», успешно преодолевших дистанции. Теперь каждый финишер сможет найти свое имя на страницах издания и сохранить этот выпуск на память.
Помимо итоговых протоколов забега, в номере представлены материалы о спортивной жизни региона, интервью и другие новости.
Приобрести свежий выпуск можно в редакции Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ) по адресу: ул. Максима Горького, 151Б, а также в городских киосках.
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ул. Есенина, 14;
ост. «Актюбинская» (Московское шоссе);
ул. Макарова, 3/2;
Комсомольская площадь, 6/1;
пр. Ленина, 45.
Напомним, что 1 августа в Нижнем Новгороде прошло одно из самых массовых спортивных событий этого лета — «Ночной забег в Столице закатов». Более 5,5 тысячи любителей бега преодолели дистанции в 2, 5 и 10 километров по Нижне-Волжской набережной.
Имена всех финишеров забега попали в один из номеров газеты «Нижегородский спорт» — их опубликовали в издании от 5 августа.
«Нижегородская правда» также разыграла 10 экземпляров газеты «Нижегородский спорт» с интервью и автографом известного легкоатлета Сергея Шарова. Победителей выбрали 5 августа с помощью приложения «Рандомайзер».
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