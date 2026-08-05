Имена всех финишёров «Ночного забега» вышли в газете «Нижегородский спорт»

Вышел новый номер газеты «Нижегородский спорт», в котором впервые опубликованы результаты всех участников «Ночного забега в Столице закатов», успешно преодолевших дистанции. Теперь каждый финишер сможет найти свое имя на страницах издания и сохранить этот выпуск на память.