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Имена всех финишёров «Ночного забега» вышли в газете «Нижегородский спорт»

Теперь каждый финишер сможет найти свое имя на страницах издания и сохранить этот выпуск на память.

Источник: Нижегородская правда

Вышел новый номер газеты «Нижегородский спорт», в котором впервые опубликованы результаты всех участников «Ночного забега в Столице закатов», успешно преодолевших дистанции. Теперь каждый финишер сможет найти свое имя на страницах издания и сохранить этот выпуск на память.

Помимо итоговых протоколов забега, в номере представлены материалы о спортивной жизни региона, интервью и другие новости.

Приобрести свежий выпуск можно в редакции Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ) по адресу: ул. Максима Горького, 151Б, а также в городских киосках.

Где купить газету:

1. «Инфо-Печать».

ТЦ «Нагорный»;

ТЦ «Гагаринский»;

Автозаводский универмаг.

2. «Медиа Пресс».

ул. Белинского, 118;

ост. «Оперный театр»;

ост. «Университет»;

ост. «Стрелковая»;

ул. Ярошенко;

пр. Ленина, 53;

ул. Лескова;

Южное шоссе (район ул. Веденяпина);

Южное шоссе, 14;

пр. Молодёжный / ул. Краснодонцев;

ул. Бусыгина, 45А.

3. «Пресс-Тайм».

пл. Горького;

ул. Верхне-Печерская, 14;

ул. Надежды Сусловой / ул. Бориса Корнилова;

ул. Батумская;

ул. Коминтерна, 115;

Сормовский привоз;

ул. Ясная;

пр. Героев;

ул. Страж Революции, 35;

ул. Мечникова, 39;

ул. Шаляпина, 23;

ул. Буревестника, 16;

ул. Пролетарская, 5;

Гордеевский универмаг;

ул. Даргомыжского, 22;

Заречный бульвар, 9;

ост. «Космическая» (ул. Минеева, 35);

ул. Краснодонцев, 23;

гостиница «Заречная»;

ул. Дьяконова, 14 (ост. «Никольский собор»);

ул. Дьяконова, 34.

4. «Пресса для всех».

ул. Лопатина, 1;

Сормовский рынок;

ул. Запорожская;

ул. Львовская, 13;

ул. Веденяпина, 1А.

5. «Сервис-Пресс».

ул. Рокоссовского, 10;

пр. Гагарина, 200;

ост. «Рябцева»;

ул. Коминтерна, 56;

Московское шоссе, 140А;

ул. Есенина, 14;

ост. «Актюбинская» (Московское шоссе);

ул. Макарова, 3/2;

Комсомольская площадь, 6/1;

пр. Ленина, 45.

Напомним, что 1 августа в Нижнем Новгороде прошло одно из самых массовых спортивных событий этого лета — «Ночной забег в Столице закатов». Более 5,5 тысячи любителей бега преодолели дистанции в 2, 5 и 10 километров по Нижне-Волжской набережной.

Имена всех финишеров забега попали в один из номеров газеты «Нижегородский спорт» — их опубликовали в издании от 5 августа.

«Нижегородская правда» также разыграла 10 экземпляров газеты «Нижегородский спорт» с интервью и автографом известного легкоатлета Сергея Шарова. Победителей выбрали 5 августа с помощью приложения «Рандомайзер».

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