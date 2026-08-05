Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Узбекистан

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Первый маршрутный грузовой поезд «Славянский караван», прибыл из Беларуси в Ташкент, об этом сообщила пресс-служба АО «Узбекские железные дороги».

Источник: АО "Узбекские железные дороги"

Торжественная церемония встречи прошла 5 августа на станции «Чукурсай».

Поезд отправился 30 июля со станции «Орша-Восточная» по маршруту Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан и проехал 3 822 километра за шесть дней. В составе — 51 вагон с белорусской продукцией деревообработки и продовольственных грузов.

«Запуск данного маршрута стал одним из практических результатов официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Республику Беларусь и переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко 8—9 июля», — отмечается в сообщении.

В «Узбекских железных дорогах» отметили, что намерены продолжить развитие сотрудничества с белорусскими коллегами, совершенствовать международные транспортные маршруты и внедрять современные логистические решения для увеличения объемов взаимной торговли между двумя странами.

Ранее белорусская сторона сообщала, что сквозной грузовой состав поначалу будет курсировать два раза в месяц. Он отличается тем, что будет следовать по территории России и Казахстана без расформирования состава и дополнительных остановок, что позволит почти вдвое сократить срок доставки грузов.

Накануне Минсктранс сообщил о том, что в Узбекистан отправлено второй «славянский караван», груженый более четырьмя тысячами тонн белорусской экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью из разных регионов страны.

В состав поезда вошли также экспортные грузы, следующие транзитом через Узбекистан назначением в Кыргызстан и Таджикистан.

Узнать больше по теме
Славянск: где находится, история города и значение
Славянск — город в северной части Донецкой области, который исторически известен как промышленный и курортный центр Донбасса. После начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году приобрел большое военное и политическое значение. В материале рассказываем, где расположен Славянск, когда появился город, чем он известен и какую роль играет в российско-украинском конфликте.
Читать дальше