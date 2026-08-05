Первый грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Узбекистан

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Славянск: где находится, история города и значение

Славянск — город в северной части Донецкой области, который исторически известен как промышленный и курортный центр Донбасса. После начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году приобрел большое военное и политическое значение. В материале рассказываем, где расположен Славянск, когда появился город, чем он известен и какую роль играет в российско-украинском конфликте.