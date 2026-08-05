Первый грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Узбекистан

Торжественная церемония встречи прошла 5 августа на станции «Чукурсай».
Поезд отправился 30 июля со станции «Орша-Восточная» по маршруту Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан и проехал 3 822 километра за шесть дней. В составе — 51 вагон с белорусской продукцией деревообработки и продовольственных грузов.
«Запуск данного маршрута стал одним из практических результатов официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Республику Беларусь и переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко
В «Узбекских железных дорогах» отметили, что намерены продолжить развитие сотрудничества с белорусскими коллегами, совершенствовать международные транспортные маршруты и внедрять современные логистические решения для увеличения объемов взаимной торговли между двумя странами.
Ранее белорусская сторона сообщала, что сквозной грузовой состав поначалу будет курсировать два раза в месяц. Он отличается тем, что будет следовать по территории России и Казахстана без расформирования состава и дополнительных остановок, что позволит почти вдвое сократить срок доставки грузов.
Накануне Минсктранс сообщил о том, что в Узбекистан отправлено второй «славянский караван», груженый более четырьмя тысячами тонн белорусской экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью из разных регионов страны.
В состав поезда вошли также экспортные грузы, следующие транзитом через Узбекистан назначением в Кыргызстан и Таджикистан.