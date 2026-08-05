Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переезд через трамвайные пути в Жилгородке закроют на двое суток в Волгограде

В Дзержинском районе обновят переезд на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской.

Источник: Комсомольская правда

В ходе реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе в ближайшие дни обновят переезд на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. Из-за этого волгоградским водителям двое суток придется менять маршрут. Движение на переезде через трамвайные пути ограничат с 4.00 часов 6 августа до 4.00 часов 8 августа 2026 года, сообщили в мэрии.

— Объезд места проведения работ — по улицам Исторической, 51-Гвардейской и Кутузовской, — рассказали власти.

За это время на переезде снимут старую рельсошпальную решетку, сделают новое основание пути и обновят трамвайное полотно. После уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, чтобы машины не прыгали через трамвайные пути.