«Платили от $200 до $4500». Два минчанина провернули аферу с высокооплачиваемыми вакансиями, обманув 500 белорусов

Уже на собеседовании озвучивалось обязательное условие сотрудничества — покупка «партнерского пакета» за который сами соискатели платили от 200 до 4500 долларов. При этом соискателям даже предлагали оформить кредит на покупку курса, без которого получить высокооплачиваемую должность в компании было невозможно. Также работникам платили вознаграждение, если они привлекали новых сотрудников. Преимущественно искали платежеспособных граждан до 30 лет, которые также должны были купить обучение.