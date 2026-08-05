«Платили от $200 до $4500». Два минчанина провернули аферу с высокооплачиваемыми вакансиями, обманув 500 белорусов

В Беларуси два друга провернули аферу на миллион рублей с высокооплачиваемыми должностями. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Правоохранители установили, что 31- и 27-летний минчане, будучи учредителями общества с ограниченной ответственностью «Онлайн прогресс», придумали масштабную схему обмана. С 2022 года они под видом трудоустройства на высокооплачиваемые должности стали втягивать белорусов в финансовую пирамиду.
Фигуранты распространили информацию о том, что якобы набирают сотрудников в компанию, занимающуюся организацией мероприятий, путешествий, продажей недвижимости и криптовалютой. Соискателям обещали высокую зарплату, бонусы и даже подарки за хорошие результаты. Для убеждения кандидатов использовали визуальную психологическую обработку. Демонстрировались специально отснятые ролики про обеспеченную жизнь работников — шикарные апартаменты, элитные автомобили, зарубежные курорты, рестораны и так далее.
Уже на собеседовании озвучивалось обязательное условие сотрудничества — покупка «партнерского пакета» за который сами соискатели платили от 200 до 4500 долларов. При этом соискателям даже предлагали оформить кредит на покупку курса, без которого получить высокооплачиваемую должность в компании было невозможно. Также работникам платили вознаграждение, если они привлекали новых сотрудников. Преимущественно искали платежеспособных граждан до 30 лет, которые также должны были купить обучение.
— После приобретения программы никто не получал обещанных денег, так как реальной финансово-хозяйственной деятельности фирма не осуществляла, — подчеркнули в УСК.
Афера держалась на четкой иерархической структуре и бонусной системе внутри организации, представляющей собой классические признаки финансовой пирамиды. Деньги новых участников распределяли между собой организаторы, частично используя их на выплаты предыдущим вкладчикам, так создавалась иллюзия дохода.
Еще учредители разработали ежемесячный план привлечения определенного количества клиентов. Если он не выполнялся, то к работникам фирмы применяли санкции — им увеличивали рабочий день, вынуждали убирать помещения, снижали бонусную надбавку.
— На данный момент установлено 500 потерпевших, а сумма причиненного им ущерба превысила один миллион белорусских рублей, — добавили в пресс-службе.
Фигурантам инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Они находятся под стражей. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана после завершения расследования.
А еще в Минске 10-летний школьник отнес в кусты $200 тысяч — что было дальше.
Тем временем белоруска вызвала милицию, когда ее 10-летний сын создал фото в нейросети.
А другая белоруска пошла в суд из-за зарплаты, которой не было.