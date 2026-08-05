Около тысячи пациентов в год проходят лечение в Ожоговом центре ПИМУ

В Ожоговый центр ПИМУ ежегодно поступают от 800 до 1000 пациентов. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу медуниверситета.
Около 30−40% пациентов нижегородского Ожогового центра приезжают из других городов. Так, например, в мае 39-летнего мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах, экстренно перевезли в Нижний Новгород. Спустя 23 дня его выписали — осложнений удалось избежать, сейчас он проходит реабилитацию дома.
Кроме того, с начала года в Ожоговый центр поступили десять несовершеннолетних зацеперов. К счастью, летальных исходов среди детей с такими травмами удалось избежать.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в ПИМУ разработают технологию ранней оценки состояния клеток сердца.