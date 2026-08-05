Мэрия перенесла сроки приостановки движения трамваев во Владивостоке

Напомним, что на улице Борисенко капитально отремонтируют 250 метров теплотрассы и три тепловые камеры. А на улице 40 лет ВЛКСМ специалисты заменят 502 метра трубопровода. По информации администрации города, эти работы должны обеспечить более стабильную подачу тепла и горячей воды жителям микрорайона. Сейчас возле домов № 9 и 11 уже восстановили асфальтовое покрытие.