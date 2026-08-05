Мэрия перенесла сроки приостановки движения трамваев во Владивостоке

На Борисенко ремонтируют тепловую сеть, поэтому движение трамваев приостановят на два дня. Ранее сообщалось, что они не будут ходить 5 и 6 августа. Теперь данные обновлены: работы на участке начнутся 5 августа в 22:00 и продолжатся до ночи 7 августа.
«Сегодня, 5 августа, примерно в 22:00 ремонтные работы начнутся на участке Борисенко, 17. На объекте выставят барьеры, поездки на трамвае маршрута № 6 будут приостановлены. Работы продлятся до 23:00 7 августа», — сообщила пресс-служба администрации.
Это последний крупный участок теплотрассы в этом микрорайоне, который необходимо отремонтировать, добавили в мэрии.
«Заранее приносим извинения за неудобство, которое доставим жителям. Но мы стараемся пройти участок как можно быстрее. Изношенность труб здесь составляет свыше 95%. Жители регулярно жаловались на парение возле детского сада и лицея, расположенных неподалеку. В этом году теплотрассу отремонтируют комплексно», — отметил вице-мэр Роман Чернявский.
Напомним, что на улице Борисенко капитально отремонтируют 250 метров теплотрассы и три тепловые камеры. А на улице 40 лет ВЛКСМ специалисты заменят 502 метра трубопровода. По информации администрации города, эти работы должны обеспечить более стабильную подачу тепла и горячей воды жителям микрорайона. Сейчас возле домов № 9 и 11 уже восстановили асфальтовое покрытие.