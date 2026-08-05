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Трое ветеранов СВО из Красноярского края приняли участие в финале «Кубка Защитников Отечества»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Астрахани завершился финал Кубка «Защитников Отечества» по нардам.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Астрахани завершился финал Кубка «Защитников Отечества» по нардам.

Участие в соревнованиях приняли 130 ветеранов специальной военной операции из 35−38 регионов России. Честь Красноярского края защищали трое спортсменов, среди которых — Виктор Шершнёв из Дивногорска. Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», Виктор увлёкся нардами ещё в детстве, и это увлечение разделила вся его семья. Вернувшись со службы, он продолжил заниматься любимым делом. На турнире спортсмен выступал как в личном, так и в командном зачёте.

Помимо состязаний по нардам, в конце июля в Нижнем Тагиле прошёл Первый Всероссийский шахматный турнир «Шахматы для СВОих». За досками встретились более 100 участников из 89 регионов. Игры проходили по швейцарской системе в девять туров. Яркими событиями для участников стали совместная партия против известного гроссмейстера Сергея Карякина, а также конференция, посвящённая роли шахмат в социальной адаптации ветеранов СВО.

Как отметили в региональном фонде «Защитники Отечества»: «Такие мероприятия — это не только про спорт и интеллект. Это про поддержку, про возможность найти единомышленников, встретиться с товарищами и почувствовать: ты не один».