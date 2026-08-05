Трое ветеранов СВО из Красноярского края приняли участие в финале «Кубка Защитников Отечества»

Участие в соревнованиях приняли 130 ветеранов специальной военной операции из 35−38 регионов России. Честь Красноярского края защищали трое спортсменов, среди которых — Виктор Шершнёв из Дивногорска. Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», Виктор увлёкся нардами ещё в детстве, и это увлечение разделила вся его семья. Вернувшись со службы, он продолжил заниматься любимым делом. На турнире спортсмен выступал как в личном, так и в командном зачёте.