Хабаровчанина будут судить за продажу боевого пистолета через интернет

В Хабаровске перед судом предстанет 24-летний местный житель, обвиняемый в незаконном сбыте огнестрельного оружия через интернет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, молодой человек приобрёл через мессенджер боевой пистолет у неизвестного продавца за 22 тысячи рублей. Оружие отправили транспортной компанией из Нижнего Новгорода. Как считают следователи, хабаровчанин планировал перепродать его знакомому из Уфы уже за 50 тысяч рублей.
После того как покупатель согласился на сделку, обвиняемый попросил отправителя изменить адрес доставки. Однако ещё в Хабаровске сотрудники полиции обнаружили пистолет, изъяли его и заменили на муляж. Посылка продолжила путь уже под контролем правоохранителей.
Получателя задержали, когда он пришёл за отправлением. В отношении 24-летнего хабаровчанина возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия через интернет.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска.