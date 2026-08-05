Хабаровчанина будут судить за продажу боевого пистолета через интернет

По версии следствия, молодой человек приобрёл через мессенджер боевой пистолет у неизвестного продавца за 22 тысячи рублей. Оружие отправили транспортной компанией из Нижнего Новгорода. Как считают следователи, хабаровчанин планировал перепродать его знакомому из Уфы уже за 50 тысяч рублей.