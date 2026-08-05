В Ростове жителя Новороссийска осудили за попытку присоединиться к террористам

Следствие установило, что в период с 1 августа по 23 сентября 2025 года Джоникулов, находясь в Новороссийске, вел переписку с неустановленным членом «Исламского государства» (международная организация признана террористической и запрещена в РФ), от которого получал сведения о способах и маршрутах въезда в Сирию транзитом через Турцию для участия в боевых действиях в составе этой организации.