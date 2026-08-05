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Реконструкция Парка Первого Президента: уберут ли памятник Назарбаеву в Алматы

Весной этого года в Парке Первого Президента в Алматы начались работы по реконструкции. Корреспонденты NUR.KZ решили узнать, на какой стадии проект находится сейчас и какие изменения ждут горожан.

Редакция NUR.KZ отправила официальный запрос в Управление развития общественных пространств города. В ответ сообщили, что работы направлены на обновление инфраструктуры и улучшение архитектурного облика. Одним из изменений стала реконструкция входной арки.

Жители города были удивлены демонтажем отделки арки, так как считали её в хорошем состоянии. Однако в Управлении пояснили, что из-за длительной эксплуатации внешний вид потерял первоначальный облик. Основные декоративные элементы сохранятся, но будут восстановлены и окрашены, а пластиковая облицовка колонн заменена на керамические панели.

Работы ведутся по утвержденному графику. Сейчас выполняются устройство гранитного мощения, строительство водоемов, монтаж пешеходных настилов и дорожек, реконструкция фонтанного комплекса, инженерных сетей, входной арки, резервуаров для автополива и благоустройство территории.

На территории парка планируется построить детскую игровую площадку и тематические сады мира. Также будут созданы современные рекреационные пространства, зоны отдыха, пешеходные маршруты и спортивные площадки. Для проведения мероприятий будет обустроена открытая сцена.

Горожане интересуются возможным демонтажем памятника Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву. В Управлении заверили, что перенос памятника не предусмотрен.

Читатели NUR.KZ отметили, что за зелеными насаждениями во время работ не ведется должного ухода. В Управлении ответили, что кусты роз были пересажены на участки без строительных работ, а полив деревьев изменен из-за демонтажа системы орошения.

Проект предусматривает высадку 1 млн зеленых насаждений, что увеличит площадь озеленения, повысит экологическую устойчивость и улучшит облик парка.