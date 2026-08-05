Реконструкция Парка Первого Президента: уберут ли памятник Назарбаеву в Алматы

Жители города были удивлены демонтажем отделки арки, так как считали её в хорошем состоянии. Однако в Управлении пояснили, что из-за длительной эксплуатации внешний вид потерял первоначальный облик. Основные декоративные элементы сохранятся, но будут восстановлены и окрашены, а пластиковая облицовка колонн заменена на керамические панели.