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«Росэл» адаптирует хирургический комплекс «Алькор» для нужд военно-полевой медицины

Главная особенность аппарата — малоинвазивность.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) адаптирует многофункциональный хирургический комплекс «Алькор» для нужд военно-полевой медицины. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Наш холдинг “Росэл” работает над адаптацией многофункционального хирургического комплекса “Алькор” для нужд военно-полевой медицины. Главная особенность аппарата — малоинвазивность. Операции проводятся через минимальные проколы, а не большие разрезы. Это позволяет сократить время хирургического вмешательства, ускорить восстановление раненых и оптимизировать работу полевых госпиталей. Новая модификация опирается на технологии, уже успешно апробированные в гражданских клиниках», — говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что в одном мобильном блоке объединены сразу несколько жизненно важных инструментов. «Аппарат радиоволновой хирургии не только делает точные разрезы, но и обеспечивает коагуляцию — мгновенно “запаивает” поврежденные сосуды, предотвращая опасную кровопотерю. Встроенная функция УЗИ помогает врачам видеть внутренние органы и кровоток в реальном времени. Это критически важно при лапароскопии — операциях внутри брюшной полости, которые хирурги проводят через небольшие проколы», — добавили там.

Кроме того, в Ростехе отметили, что комплекс «Алькор» оснащен эвакуатором дыма. Он удаляет аэрозоль, образующийся при работе лазера и электроножа, и защищает дыхательные пути хирургов.