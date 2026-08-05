«Росэл» адаптирует хирургический комплекс «Алькор» для нужд военно-полевой медицины

В госкорпорации уточнили, что в одном мобильном блоке объединены сразу несколько жизненно важных инструментов. «Аппарат радиоволновой хирургии не только делает точные разрезы, но и обеспечивает коагуляцию — мгновенно “запаивает” поврежденные сосуды, предотвращая опасную кровопотерю. Встроенная функция УЗИ помогает врачам видеть внутренние органы и кровоток в реальном времени. Это критически важно при лапароскопии — операциях внутри брюшной полости, которые хирурги проводят через небольшие проколы», — добавили там.