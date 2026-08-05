Учительница из Волгограда стала миллионершей после выигрыша в лотерею

Галина Веприцкая из Волгограда выиграла 1 миллион 66 тысяч 680 рублей в лотерею «Столото» «Остатки сладки». Женщина регулярно приобретала билеты, мечтая выиграть крупную сумму, несмотря на подшучивания родных и знакомых. Больше всего надежд у нее было на лотерею «Новогодний миллиард» от «Русского лото». Но тогда удача ей не улыбнулась. А через некоторое время, хоть и не миллиард, но больше 1 миллиона она все-таки выиграла.