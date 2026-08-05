Фигурист Александр Галлямов показал, как поздравил своего кота с 18-летием

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2022 в парном фигурном катании Александр Галлямов показал в соцсетях, как он поздравил своего кота Кузю с 18 летием.
«Поздравляю с днём рождения нашего любимца!» — подписал он фото, на котором держит пушистого чёрно-белого питомца на руках, нежно обнимая его.
Поклонники фигуриста тут же откликнулись на этот пост комментариями.
«Ласковый котик», «Самого красивого представителя фигурного катания — с 18-летием», «С днём рождения, Кузька! Будь всегда счастлив, любим и с полной миской!», «Скоро, 8 августа, международный праздник у котов и кошек, потом день рождения у хозяина. Очень праздничный август», — пишут они.
А одна из поклонниц даже разместила в ленте фотографию огромного торта, украшенного изображением кота-именинника и кремовой надписью «Кузя −18».Домашний питомец Галлямова давно стал любимцем всех его болельщиков. Ведь он часто появляется на фото и видео своего хозяина. Иногда и посты в соцсетях Александр пишет от имени Кузи.
Напомним, что Александр Галлямов родился в городе Березники Пермского края. В паре с Анастасией Мишиной они бронзовые призёры Олимпийских игр в команде и в личных соревнованиях (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).