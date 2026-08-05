Фигурист Александр Галлямов показал, как поздравил своего кота с 18-летием

А одна из поклонниц даже разместила в ленте фотографию огромного торта, украшенного изображением кота-именинника и кремовой надписью «Кузя −18».Домашний питомец Галлямова давно стал любимцем всех его болельщиков. Ведь он часто появляется на фото и видео своего хозяина. Иногда и посты в соцсетях Александр пишет от имени Кузи.