Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В начале недели пять омских СНТ останутся без воды на сутки

Мера временная.

Источник: Magnific

В ресурсоснабжающей компании города Омска анонсировали проведение ремонтных работ 10 августа 2026 года на водопроводе по ул. 21-й Амурской, 21/2.

Сообщается, что холодной воды не будет почти сутки, с 10 часов понедельника, 10 августа, до 09:30 часов вторника, 11 августа.

В «Омскводоканале» предупреждают, что пока работники компании будут заниматься ремонтом водопроводных сетей, без воды останутся 2 административных здания и 5 СНТ по адресам:

ул. 21-я Амурская, 19 В, 19е (правый ввод); СНТ «Патриот», СНТ «Любитель-2», СНТ «Крона», СНТ «Водник», СНТ «Энергия».

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации добавили, что машина с питьевой водой будет установлена по адресу:

ул. 21-я Амурская, 19 В.

В компании обращаются к жителям города с просьбой заблаговременно сделать запас питьевой воды в связи с предстоящими ремонтными работами и приносят извинения за доставленные неудобства, которые могут возникнуть в период проведения технических мероприятий.