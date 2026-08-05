В начале недели пять омских СНТ останутся без воды на сутки

В ресурсоснабжающей компании города Омска анонсировали проведение ремонтных работ 10 августа 2026 года на водопроводе по ул. 21-й Амурской, 21/2.
Сообщается, что холодной воды не будет почти сутки, с 10 часов понедельника, 10 августа, до 09:30 часов вторника, 11 августа.
В «Омскводоканале» предупреждают, что пока работники компании будут заниматься ремонтом водопроводных сетей, без воды останутся 2 административных здания и 5 СНТ по адресам:
ул. 21-я Амурская, 19 В, 19е (правый ввод); СНТ «Патриот», СНТ «Любитель-2», СНТ «Крона», СНТ «Водник», СНТ «Энергия».
В пресс-службе ресурсоснабжающей организации добавили, что машина с питьевой водой будет установлена по адресу:
ул. 21-я Амурская, 19 В.
В компании обращаются к жителям города с просьбой заблаговременно сделать запас питьевой воды в связи с предстоящими ремонтными работами и приносят извинения за доставленные неудобства, которые могут возникнуть в период проведения технических мероприятий.