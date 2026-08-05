В Красноярском крае ветеранам СВО с инвалидностью упростили получение соцуслуг

По новым правилам не нужно ждать конца года, чтобы заменить денежную компенсацию на рецептурные лекарства, санаторное лечение или бесплатный проезд в пригородных поездах. Заявление на льготы теперь можно подать в течение трех месяцев с даты увольнения со службы, а набор услуг оформят в течение месяца.