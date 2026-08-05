Лёгкая экзотика. Смогут ли магнолии спасти сады и парки после урагана

Утро после «урагана века» в Ростовской области напоминало пословицу «Как Мамай прошёл». И не прос­то, а вдоволь потоптался по клумбам, садам и паркам Ростова, Азова, Новочеркасска, Таганрога и других городов. В Ростовской области тема восстановления зелёного каркаса и раньше звучала особенно настойчиво. Однако недавняя стихия превратила эти планы в более масштабную задачу.