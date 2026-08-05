Лёгкая экзотика. Смогут ли магнолии спасти сады и парки после урагана

До сих пор продолжается ликвидация последствий мощного урагана, накрывшего Ростовскую область. Вторую неделю коммунальщики, волонтёры да и сами жители приводят в порядок территорию. Во время разгула стихии всего было вырвано с корнем более тысячи деревьев. И это, отмечают дендрологи, серьёзный урон для всей экосистемы региона.
Теперь же предстоит не только распилить и вывезти рухнувшие стволы, восстановить электроснабжение, но и подумать о том, как реанимировать зелёный каркас региона. А можно ли вместо надоевших тополей, акаций и вязов высадить красивые магнолии? В ситуации вместе с экспертами разбирался rostov.aif.ru.
Меры озеленения.
Утро после «урагана века» в Ростовской области напоминало пословицу «Как Мамай прошёл». И не просто, а вдоволь потоптался по клумбам, садам и паркам Ростова, Азова, Новочеркасска, Таганрога и других городов. В Ростовской области тема восстановления зелёного каркаса и раньше звучала особенно настойчиво. Однако недавняя стихия превратила эти планы в более масштабную задачу.
По словам директора департамента ЖКХ и энергетики Ростова Ашота Мнояна, городское озеленение сталкивается с рядом проблем: молодые деревья не приживаются, породный состав насаждений требует обновления, а качество посадочного материала необходимо повысить. Преодолеть эти вызовы можно благодаря научной поддержке и комплексному подходу.
Какие цветы, кустарники и деревья можно назвать идеальными для донской столицы? Стоит ли делать ставку на проверенные временем породы или же рискнуть и отдать предпочтение экзотическим новинкам? С таким вопросом мы обратились к специалистам.
По словам старшего научного сотрудника Ботанического сада ЮФУ Бориса Козловского, ассортимент в городском озеленении остаётся консервативным. В ходу виды, которые легко размножаются и устойчивы к местным условиям. Около 90% видов, которые сейчас растут в Ростове, — это экзоты — чужеродные виды, не входящие в местную флору.
«Белая акация, клён серебристый, гледичия попали к нам более ста лет назад. Мы к ним привыкли, они широко используются в озеленении, но с ботанической точки зрения остаются интродуцентами — видами, переселёнными в новую среду обитания», — пояснил эксперт в беседе с нашей редакцией.
При этом многие экзотические кустарники, такие как буддлея очереднолистная, лох зонтичный, ампелопсис, испытывались, но в культуру так и не вошли.
«Из крупных древесных растений в Ростовской области лучше всего чувствуют себя тополя. Для частных садов, разумеется, оптимальны плодовые культуры — они давно и успешно акклиматизированы», — резюмировал Борис Козловский.
Кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель питомника «Зеленкуст» Андрей Сыровой считает: массовое озеленение опирается на проверенные виды. А экзотика остаётся уделом энтузиастов, готовых экспериментировать и вкладывать время в уход за капризными растениями.
Сейчас активно пробуют павловнию — красивое дерево с крупными листьями. Но садоводы всё ещё ищут морозостойкие формы, так как надземная часть часто вымерзает. Отдельная история — магнолия. Она уже не считается диковинкой, но капризна: ей нужны укрытия от восточных ветров, а сочетание зимнего ветра и яркого солнца создаёт риски для перезимовки.
«Магнолии нужны закрытые от восточных ветров места: здания, высокие заборы, древесные массивы», — уточняет специалист.
Почему не вывести новые сорта, идеально подходящие для Дона? Всё упирается во время и ресурсы.
«Чтобы вывести новый сорт, нужно провести целевое опыление, вырастить сеянцы, дождаться периода цветения — у деревьев это пять—десять лет, отобрать единичные перспективные формы из тысяч. Один селекционер за плодотворную жизнь успевает сделать немного. Это работа длиной в десятилетия», — объясняет Андрей Сыровой.
С миру по нитке.
Тем не менее интерес к необычным «питомцам» на клумбах и в садах продолжает расти. Так, владелец частного иридария Валерий Тодоров более 30 лет посвятил коллекционированию ирисов. На его участке растут 344 сорта «петушков».
А многие жители Дона сами отдают предпочтение экзотическим растениям. Так, во дворе дончанки Алины Г. растут гранаты, киви, актинидия, а также голубика и клюква.
«Киви пока не плодоносит, ему третий год, но он уже плетётся и разрастается. А ежевику, клюкву и голубику мы уже собираем и едим. Первые годы приходилось укрывать на зиму, чтобы растения акклиматизировались, но теперь всё растёт и плодоносит», — делится успехами садовод.
Таким образом, ураган проредил «зелёные лёгкие» Дона, и теперь властям предстоит выстроить новую, устойчивую к стихии систему озеленения с опорой на науку. Пока город делает ставку на проверенные породы и качественный посадочный материал, частные садоводы продолжают «приручать» экзотику. Кто знает, возможно, новое будущее донских садов родится именно на стыке научного расчёта и народной любви к необычному.