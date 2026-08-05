Целевое обучение закрывает дефицит медработников в Ростовской области

Несмотря на расширение набора, конкурс на медицинские специальности остаётся высоким. При этом ключевой задачей минздрава считают не только набор студентов, но и их гарантированное трудоустройство в госучреждения. Решить эту задачу помогает механизм целевого обучения: он связывает запросы работодателей с образовательными возможностями и выстраивает профессиональный путь студента в связке «колледж — медорганизация». Для выпускников это означает уверенность в наличии рабочего места после выпуска.