Целевое обучение закрывает дефицит медработников в Ростовской области

Ростовский базовый медицинский колледж посетили высокопоставленные представители региональной власти и системы здравоохранения: заместитель губернатора Олеся Старжинская, министр здравоохранения Наири Варданян, главврач ЦГБ им. Семашко, депутат Законодательного собрания Дмитрий Сизякин, а также руководители ведущих медорганизаций Дона. Визит приурочен к активной фазе приёмной кампании в медицинских колледжах региона.
Объём подготовки специалистов среднего звена в области последовательно растёт. Так, число бюджетных мест в подведомственных минздраву организациях увеличилось с 1436 в 2020 году до 2247 в 2026 году. В рамках федерального проекта «Медицинские кадры» (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь») регион планирует довести контрольные цифры приёма до 2721 человека к 2030 году. Как отметила Олеся Старжинская, эта цель будет достигнута.
Несмотря на расширение набора, конкурс на медицинские специальности остаётся высоким. При этом ключевой задачей минздрава считают не только набор студентов, но и их гарантированное трудоустройство в госучреждения. Решить эту задачу помогает механизм целевого обучения: он связывает запросы работодателей с образовательными возможностями и выстраивает профессиональный путь студента в связке «колледж — медорганизация». Для выпускников это означает уверенность в наличии рабочего места после выпуска.
Директор колледжа Зинаида Березина представила действующие модели взаимодействия с работодателями. Руководители медучреждений подтвердили готовность уже сейчас заключать целевые договоры со студентами.
Позитивную динамику в трудоустройстве выпускников отметил Дмитрий Сизякин: если два года назад в госучреждения приходили лишь 11% выпускников, в прошлом году показатель вырос до 14%, а в 2026‑м ожидается порядка 26%. По словам главврача, главная цель — сделать труд медсестры и фельдшера престижным в больницах и поликлиниках региона.
В ближайшее время минздрав области разработает единый прозрачный механизм, который позволит всем госучреждениям предлагать студентам целевое обучение и формировать устойчивый кадровый резерв для системы здравоохранения Дона.