Под Пензой появились первые дорожные знаки парковки для многодетных семей

Первые информационные знаки «Парковка для многодетных семей» установили в Пензенском районе в ходе реализации национального проекта «Семья». Всего на территории муниципалитета разместят около 20 таких указателей, сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
«Эта мера призвана подчеркнуть особый статус многодетных семей и дать им почувствовать поддержку со стороны общества и власти», — отметил глава Пензенского района Иван Кирюхин.
В сообщении также напомнили, что Министерство транспорта России ведет разработку официального дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Его планируют размещать у социально значимых объектов — поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Ведомство предлагает на выбор семь вариантов дизайна дорожного знака.
Принять участие в голосовании может любой желающий. Для этого необходимо отправить номер понравившегося эскиза в комментариях к публикации в аккаунте министерства в мессенджере «Макс». Сделать выбор можно до 14 августа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.