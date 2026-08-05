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Под Пензой появились первые дорожные знаки парковки для многодетных семей

Всего планируется разместить около 20 таких указателей.

Первые информационные знаки «Парковка для многодетных семей» установили в Пензенском районе в ходе реализации национального проекта «Семья». Всего на территории муниципалитета разместят около 20 таких указателей, сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

«Эта мера призвана подчеркнуть особый статус многодетных семей и дать им почувствовать поддержку со стороны общества и власти», — отметил глава Пензенского района Иван Кирюхин.

В сообщении также напомнили, что Министерство транспорта России ведет разработку официального дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Его планируют размещать у социально значимых объектов — поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. Ведомство предлагает на выбор семь вариантов дизайна дорожного знака.

Принять участие в голосовании может любой желающий. Для этого необходимо отправить номер понравившегося эскиза в комментариях к публикации в аккаунте министерства в мессенджере «Макс». Сделать выбор можно до 14 августа.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.