В Самаре и Новокуйбышевске на семи пляжах качество воды не соответствует нормам

«Отдельное внимание — санитарному состоянию островов Волги. Летом это наиболее посещаемые места отдыха и горожан, и туристов. Безусловно, здесь должно быть чисто и комфортно. Нужна регулярная система вывоза отходов, а не разовые субботники и выезды после жалоб», — сообщает губернатор.