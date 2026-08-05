В Самаре и Новокуйбышевске на семи пляжах качество воды не соответствует нормам

По словам главы региона, в этих местах купание ограничено. На спасательных постах вывешиваются красные флаги, проводится информирование отдыхающих. Вячеслав Федорищев поручил разобраться в причинах по каждому пляжу, определить план действий, включая устранение возможных источников загрязнения и повторный лабораторный контроль.
«Отдельное внимание — санитарному состоянию островов Волги. Летом это наиболее посещаемые места отдыха и горожан, и туристов. Безусловно, здесь должно быть чисто и комфортно. Нужна регулярная система вывоза отходов, а не разовые субботники и выезды после жалоб», — сообщает губернатор.
Вячеслав Федорищев отмечает, что в июле выяснилось, что у 22 коммерческих объектов на островах отсутствовали договоры на вывоз ТКО. Глава региона поручил провести проверку предприятий, которые до сих пор не заключили договоры.